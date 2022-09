Amazon fokussiert Eigenproduktionen in Asien

International

Außerdem wirft das Unternehmen einen Blick auf die Länder in Asien. Mehrere Milliarden Menschen können als Zuschauer gewonnen werden.

Lokalisierung und in einigen Fällen Hyperlokalisierung ist der Modus Operandi für das Wachstum in globalen Märkten für Amazon Prime Video, so Kelly Day, VP, International, für den Streamer. "Wenn wir darüber nachdenken, in einem neuen Land an den Start zu gehen, wollen wir wirklich sicherstellen, dass wir ein wirklich lokales Gefühl einbringen. Wir versuchen also, beim Eintritt in eine neue Region sehr sorgfältig vorzugehen, um sicherzustellen, dass wir nicht nur all diese fantastischen globalen Serien und Tentpoles bringen, sondern dass wir es wirklich richtig machen, vor Ort", sagte Day während einer der Keynotes auf der APOS-Konferenz in Singapur am Mittwoch.Erst kürzlich wurde der Dienst in Thailand, Indonesien und auf den Philippinen eingeführt, und das Unternehmen hat ein lokales Team in der Region eingestellt. Day war auch Teil des Prime-Video-Teams, das im April ein indisches Programm startete. "Wir werden unsere Investitionen in lokale Inhalte in Indien weiter verdoppeln und sicherstellen, dass wir weiterhin dieses hyperlokalisierte Erlebnis bieten, von dem wir wissen, dass unsere indischen Kunden es wirklich wollen", sagte Day."Wir haben gesehen, dass die Kunden sowohl in Indien als auch in Japan unglaublich gut auf unsere Auswahl und unser Content-Angebot reagieren", so Day weiter. "Aber beide Regionen sind auch sehr stark auf lokale Inhalte angewiesen – amerikanische oder westliche Inhalte kommen bei unseren Kunden in diesen Regionen in der Regel nicht so gut an oder sind nicht so beliebt. Deshalb haben wir auch in Japan erheblich in Originalinhalte investiert."