Meghan Markles Podcast kehrt nächste Woche zurück

Vermischtes

Optimales Timing? Das Spotify-Projekt geht mit neuen Folgen weiter.

Meghan Markles Podcastkehrt am Dienstag, 4. Oktober, zurück. In der Folge wird die Komikerin und Schauspielerin Margaret Cho über asiatisch-amerikanische Trends in der Unterhaltungsindustrie sprechen. Angesichts des Todes von Königin Elizabeth II. am 8. September hat der kürzlich gestartete Podcast «Archetypes» die Veröffentlichung neuer Episoden "während der offiziellen Trauerzeit für Ihre Majestät" verschoben, wie Spotify mitteilte. Die offizielle Trauerzeit der königlichen Familie endete am 26. September, sieben Tage nach der Beerdigung der Königin.Meghan, die Herzogin von Sussex, und Price Harry hielten sich nach dem Tod der Königin drei Wochen lang im Vereinigten Königreich auf. Nach ihrer Rückkehr nach Kalifornien will das Paar eine Woche Urlaub nehmen, um Zeit mit ihren Kindern Archie und Lilibet zu verbringen."Sie wurde weltweit bewundert und respektiert. Ihre unerschütterliche Anmut und Würde blieben ihr ganzes Leben lang erhalten und sind nun ihr ewiges Vermächtnis", schrieb Harry auf der Archewell-Website, die er mit Markle teilt. "Lassen Sie uns die Worte wiederholen, die sie nach dem Tod ihres Mannes, Prinz Philip, gesprochen hat und die uns allen jetzt Trost spenden können: 'Das Leben besteht natürlich aus endgültigen Abschieden ebenso wie aus ersten Begegnungen.‘“