Kevin Feige äußert sich über Elizabeth Olsen

Kino-News

Der Marvel-Boss teilte mit, dass in einem Multiversum alles möglich sei.

Schauspielerin Elizabeth Olsen wurde erst gar nicht für Popcorn-Kino gecastet. Nach einer Reihe von erfolgreichen Independent-Spielfilmen traf sie sich deshalb mit «Avengers»-Regisseur Joss Whedon zu einem Tee, um eine mögliche Rolle in der kommenden Fortsetzung «Avengers: Age of Ultron». Zufälligerweise traf sich ihr «Godzilla»-Co-Star Aaron Taylor-Johnson ebenfalls mit Whedon, um mit ihm über neue Charaktere zu sprechen, die er in seinem Nachfolger des Blockbusters «The Avengers» von 2012 einführen wollte – nämlich die Zwillinge Wanda und Pietro Maximoff, auch bekannt als Scarlet Witch und Quicksilver."Er erklärte mir, wie sie die Charaktere verwenden würden – dass er nicht vorhatte, sie in Strumpfhosen und einem Turnanzug vorzustellen", erinnert sich Olsen an dieses Treffen. Über ihre Arbeitsbeziehung zu Whedon sagte Olsen nur, dass er "hilfreich" war, und sagt: "Ich habe mich sehr auf ihn verlassen, weil er die Figur geschaffen hat." Laut Kevin Feige, dem Präsidenten der Marvel Studios, "war sie die einzige Wahl für diese Rolle", sagt er. "Ihr Name wurde genannt, und wir alle sagten: 'Ja!'"Nach sechs Filmen und der Serie «WandaVision» war Schluss. Doch nun ist Olsens Zukunft im Marvel Cinematic Universe unklar. Als die Fans sie zuletzt im Mai in «Multiverse of Madness» sahen, hatte Wanda ein Schloss über sich gebracht, als sie den Darkhold zerstörte, das böse Buch, das sie für den größten Teil des Films in eine rachsüchtige Schurkin verwandelt hatte.Wanda schien wirklich gestorben zu sein – und Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) dachte sicherlich, sie sei es auch. Aber nicht so schnell, sagt Feige. "Ich weiß nicht, ob wir sie unter Trümmern gesehen haben?", sagt er in Upspeak. "Ich sah einen Turm einstürzen und einen kleinen roten Blitz. Ich weiß nicht, was das bedeutet." Feige weiter: "Ich würde noch 100 Jahre mit Lizzie arbeiten, wenn wir könnten. Im Multiversum ist alles möglich! Wir müssen es abwarten."