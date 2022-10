Gerhard Zeiler stellt Europa-Strategie vor

Vermischtes

Der Chef von Warner Bros. Discovery in Europa will mit lokalen Inhalten und Blockbustern punkten.

Der Präsident von Warner Bros. Discovery International, Gerhard Zeiler, hat die Strategie des Unternehmens nach der Fusion dargelegt und dabei seinen Glauben an das Kino sowie sein Engagement für "regionale Geschichten " bekräftigt, trotz der Tatsache, dass HBO Max vor kurzem lokale Originalprogramme in einer Reihe von europäischen Gebieten eingestellt hat, darunter in den nordischen Ländern, Mitteleuropa, den Niederlanden und der Türkei. Immerhin bringt das Land, unter anderem in Deutschland, Eigenproduktionen an den Start."Wenn man ein Global Player sein will, muss man relevante lokale Geschichten haben", sagte Zeiler am Dienstagmorgen auf der Jahrestagung der Royal Television Society (RTS) in London. "Ich meine, verstehen Sie mich nicht falsch, die großen Kinder werden immer die Batmans, die Elvises und die Black Adams sein, die nächsten Monat hier in Großbritannien Premiere haben." Er wies auch darauf hin, dass WBD in lokale Filme investiert, und verwies auf Produktionen in Japan und Deutschland sowie auf Streaming-Inhalte.Und während er sagte, dass die derzeitige Partnerschaft von WBD mit Sky in Großbritannien gut funktioniert, sagte er, dass WBD plant, seine eigene Streaming-Plattform in dem Gebiet einzuführen. "Wir wollen wahrscheinlich auch einen Streaming-Dienst in Großbritannien haben", sagte er. Er spielte auf das Motto an, dass Warner Bros. mit allen Parteien Geschäfte machte. Auf dem deutschen Markt ist eine Koexistenz von Discovery+ und Joyn möglich.