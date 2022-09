«1923»: Jennifer Ehle ist dabei

US-Fernsehen

Das Prequel von «Yellowstone» kann jede Woche neue Stars vorstellen.

Jennifer Ehle ist der jüngste Neuzugang in der Besetzung der «Yellowstone»-Prequel-Seriebei Paramount+. Laut der offiziellen Beschreibung wird die Serie "eine neue Generation der Familie Dutton einführen und das frühe zwanzigste Jahrhundert erkunden, in dem Pandemien, eine historische Dürre, das Ende der Prohibition und die Große Depression den Bergwesten und die Duttons, die ihn ihr Zuhause nennen, plagen".Ehle wird Schwester Mary O'Connor spielen, eine irische Nonne, die an der Schule für amerikanische Indianer in Montana unterrichtet. Sie schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Harrison Ford, Helen Mirren, Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer und Jerome Flynn an.Dies ist die neueste TV-Rolle, die Ehle gebucht hat. Sie soll auch in der kommenden Amazon-Serienadaption des David Cronenberg-Films «Dead Ringers» mitspielen. Zuletzt spielte sie die Hauptrolle in dem Horrorfilm «Saint Maud». Taylor Sheridan hat die Serie entwickelt und fungiert als ausführender Produzent. John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari und Ben Richardson sind ebenfalls ausführende Produzenten.