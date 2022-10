All3Media gründet Social-Media-Agentur

Wirtschaft

Die Full-Service-Agentur „Magic Connection“ wird von Vittorio Valente und Felix Wesseler geleitet.

Der britische Mediengigant All3Media hat mit „Magic Connection“ eine neue Full-Service-Agentur gegründet, die sich auf die Bereiche Social Media, Talent Management und Kommunikation fokussiert. Die Geschäftsführung übernimmt das Management der Schwesterfirma filmpool entertainment. Vittorio Valente, gleichzeitig weiterhin Geschäftsführer von filmpool entertainment, und Felix Wesseler, ebenfalls weiterhin COO von filmpool entertainment, agieren als geschäftsführende Gesellschafter. Mona Lehmann, die zugleich als Head of Social Media & Online für filmpool entertainment tätig ist, wird die Digital-Unit bei Magic Connection leiten. Die PR- und Kommunikations-Aktivitäten werden von Lisa Christeleit gesteuert, die zudem als Head of Communications für filmpool entertainment agiert. Zum Start wurde Magic Connection mit der Social-Media-Betreuung der Vormittagssendung «Barbara Salesch – Das Strafgericht» von RTL beauftragt. Außerdem erhielt die Agentur den Zuschlag für die Produktion eine Web-Serie der Bundeszentrale für politische Bildung.„Für Vittorio Valente, Felix Wesseler und ihr Team ist es genau der richtige Moment, um mit Magic Connection den nächsten logischen Schritt in der Unterhaltungsbranche zu gehen. Magic Connection wird nicht nur für die erfolgreichen Talents und Formate der filmpool entertainment tätig sein, sondern zusätzlich als Dienstleister mit kreativen digitalen Strategien, Vermarktungsformen und -formaten Faces und Unternehmen aus der gesamten Unterhaltungsbrache überzeugen. Magic Connection bringt eine neue Form von Talent Management und dem sich stetig weiterentwickelnden Social Media Marketing in den deutschen Agenturmarkt“, erklärt Jane Turton , CEO All3media.Vittorio Valente, Managing Partner, sagt: „Als Fernsehschaffende wissen wir vor allem eins: wie man richtig gute Geschichten erzählt. Diese Fähigkeit des Storytellings bringen wir nun zu 100 Prozent in die Agentur ein und ich freue mich sehr darauf, die Geschichten unser KundInnen und KünstlerInnen spannend weiterzuschreiben.“Felix Wesseler, Managing Partner, ergänzt: „Wir konzentrieren unsere Kompetenz auf Kommunikation, Künstlermanagement und Social Media in der Magic Connection: Unsere Directors haben dezidierte Erfahrung sowohl im Bereich TV als auch im Bereich Social Media bzw. PR. Dies gibt uns die Möglichkeit, sowohl für Medienunternehmen wie Sender oder Produktionsfirmen, als auch für Kunden aus dem öffentlichen Sektor und der Industrie reichweitenstarke und unterhaltsame Kampagnen und Projekte zu entwickeln. Nicht zuletzt teilen wir unser Wissen und helfen z.B. Marketingverantwortlichen, Pressestellen oder HR-Abteilungen mit professionellen Webinaren bei Themen wie „Employer Branding in Social Media“, „Storytelling“ oder klassischen Medientrainings.“