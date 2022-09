Zumindest als Gaststar: Patti LeBelle

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird in der ABC-Serie «The Wonder Years» mitwirken.

Die Schauspielerin und Sängerin Patti LaBelle wird in der kommenden Staffel vondes Senders ABC in einer Gastrolle zu sehen sein. Die neue Staffel soll in der Mitte der Saison Premiere haben, ein Starttermin wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.LaBelle wird die Mutter von Bill Williams (Dulé Hill), Shirley Williams, spielen, die als Chorleiterin der örtlichen Kirche tätig ist. In der Serie nennt sie sich auch "Mother Williams" und wird als "total süß“ beschrieben, aber sie habe auch „eine andere Seite, die zum Vorschein kommt, wenn ihre Chormitglieder nicht die richtigen Töne treffen“.Die langjährige Sängerin und Schauspielerin hat in Filmen und Fernsehserien wie «A Soldier's Story», «A Different World», «American Horror Story» und anderen mitgewirkt. Sie hat auch bemerkenswerte Auftritte in Wettbewerbsshows wie «Dancing with the Stars» und «The Masked Singer» absolviert. LaBelle gründete 2017 ein Plattenlabel namens GPE Records und veröffentlichte ihr erstes Jazz-Album "Bel Hommage" unter ihrem eigenen Label.