CCH Pounder dreht mit Soderbergh

US-Fernsehen

Die bekannte Schauspielerin wird ein Teil der neuen HBO-Max-Serie «Full Circle».

CCH Pounder hat sich der Besetzung der kommenden HBO Max-Serieangeschlossen. Pounder ist der jüngste Neuzugang in der Besetzung, neben den bereits angekündigten Stars Zazie Beetz, Dennis Quaid, Claire Danes, Timothy Olyphant, Jharrel Jerome und Sheyi Cole.In der offiziellen Beschreibung der sechs Episoden umfassenden Serie heißt es: "Eine Untersuchung einer verpfuschten Entführung deckt lang gehütete Geheimnisse auf, die verschiedene Charaktere und Kulturen im heutigen New York City verbinden."Pounder ist vor allem für ihre Rolle der Claudette Wyms in der bahnbrechenden FX-Cop-Serie «The Shield» bekannt. Für ihre Arbeit in der Serie erhielt sie 2005 eine Emmy-Nominierung. Weitere Emmy-Nominierungen erhielt Pounder für Rollen in den Serien «Akte X», «ER» und «The No. 1 Ladies' Detective Agency». Vor kurzem spielte sie sieben Staffeln lang die Hauptrolle in der CBS-Serie «NCIS: New Orleans». Im Film spielte sie die Rolle der Mo'at in James Camerons Blockbuster «Avatar», eine Rolle, die sie in der Fortsetzung «Avatar: The Way of Water» wieder aufnehmen wird.