«Grendel»-Serie stockt bei Netflix

US-Fernsehen

Das Streaming-Unternehmen wird die Entwicklung des Formats stoppen.

Basierend auf Matt Wagners beliebten Comic-Büchern, folgt die Serie (die eine Bestellung für acht Episoden hatte) Hunter Rose, einem Fechter, Schriftsteller und Attentäter, der das organisierte Verbrechen in New York bekämpft, um den Tod einer verlorenen Liebe zu rächen, bis er schließlich selbst den Tatort übernimmt. Die Serie wurde ursprünglich im September 2021 bei Netflix eingestellt.Die Produzenten haben nun die Option, das Projekt anderweitig zu verkaufen. Weitere Informationen wurden nicht bekannt gegeben. Abubakr Ali soll die Titelrolle der Serie spielen. Ali ist bekannt für seine Rolle als Sebastian 'Bash' Kamal-Stern in «Power Book II: Ghost». Außerdem spielte er Raj Patel in «Katy Keene» und eine Hauptrolle in «What If?», dem kommenden Spielfilm von Orion Pictures und Killer Films unter der Regie von Billy Porter.«Grendel» wird von Andrew Dabb, der aus «Resident Evil» und «Supernatural» bekannt ist, geschrieben und produziert. Wagner fungiert auch als ausführender Produzent neben Mike Richardson, Keith Goldberg und Chris Tongue im Auftrag von Dark Horse.