Nitro zeigt Schalke-Doku am Stück

TV-News

Ende Oktober holt der RTL-Sender die sechsteilige Serie Doku-Serie «Schalke 04 – Zurück zum Wir» ins Free-TV und startet die Ausstrahlung passenderweise um 19:04 Uhr.

Seit rund zwei Wochen ist bei RTL+ die sechsteilige Doku-Reiheabrufbar, die sich mit der Zweitliga-Saison des Ruhrpott-Klubs Schalke 04 beschäftigt, die mit dem direkten Wiederaufstieg des Traditionsvereins endete. Wenige Monate zuvor lag der Klub jedoch in Trümmern und war auf eine Landesbürgschaft angewiesen, um nicht insolvent zu gehen. Während bislang nur Abonnenten des Streamingdienstes in den Genuss der Folgen kamen, dürfen sich Free-TV-Zuschauer am 28. Oktober auf die Ausstrahlung aller Folgen freuen.Nitro zeigt alle sechs Episoden, die von Warner Bros. ITVP Deutschland produziert wurden, am Stück. Beginn der Free-TV-Premiere ist passend zum Gründungsjahr von Schalke 04 um 19:04 Uhr, sodass die letzte Folge um 1:15 Uhr endet. Fans des Bundesligaklubs müssen derweil nicht fürchten, während der Doku-Serie ein Spiel ihrer Mannschaft zu verpassen. An jenem Freitagabend ist in der Bundesliga das Spiel zwischen Werder Bremen und Hertha BSC angesetzt. Schalke 04 spielt zwei Tage später gegen den SC Freiburg.Die Doku beschäftigt sich derweil nicht nur mit dem sportlichen Erfolg in der 2. Bundesliga, sondern auch mit dem herausfordernden Kaderumbau nach dem Abstieg sowie der finanziellen Schieflage des Vereins. Sportdirektor Rouven Schröder und die Vereinsvorstände Peter Knäbel, Christina Rühl-Hamers sowie Dr. Bernd Schröder ordnen die Situation ein und blicken auf den beispiellosen Umbruch, den der Club auf allen Ebenen hinter sich hat. Vereinsikonen wie Gerald Asamoah, Mike Büskens oder Huub Stevens kommen ebenfalls zu Wort und erklären, was Schalke für die gesamte Region bedeutet. Und auch die unerschütterlichen Fans zeigen, wie sehr sie trotz aller Widrigkeiten zu ihrem Herzensclub stehen.