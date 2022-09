«The Sandman: Act III» überraschend bei Audible

Vermischtes

Der Amazon-Dienst Audible hat ohne Vorankündigung einen dritten Part ins Angebot aufgenommen.

Es ist kein Traum: Der dritte Teil von Neil Gaimans-Hörspiel ist jetzt bei Audible erhältlich. Alle 19 Episoden von «The Sandman: Act III», in dem James McAvoy erneut der Titelrolle seine Stimme leiht, sind ab sofort exklusiv bei Audible erhältlich. Es handelt sich um eine überraschende Veröffentlichung der dritten Staffel der beliebten Serie, die die Welt von Gaimans meistverkauften Fantasy-Comicromanen, die von DC veröffentlicht werden, zum akustischen Leben erweckt.Die dritte Staffel wurde erneut von Dirk Maggs, dem Co-Executive Producer, adaptiert und inszeniert und wird von Gaiman erzählt, der auch als Creative Director und Co-Executive Producer zurückkehrt. «The Sandman: Act III» enthält außerdem eine Originalmusik des BAFTA-prämierten Komponisten James Hannigan.Gaiman sagte in einer von Audible zur Verfügung gestellten Erklärung: "Die Begeisterung und die Freude der Menschen an den erstaunlichen Audible-Adaptionen von «Sandman» waren in den letzten Jahren ein echter Moralbooster. Der einzige Nachteil war, dass jeder, den ich kenne, und viele Tausende von Menschen in den sozialen Medien, die ich nicht kenne, wissen wollten, wann Akt III erscheinen würde. Jetzt wisst ihr es alle. Ich denke, es könnte der bisher beste sein."