Epix cancelt «Bridge and Tunnel»

US-Fernsehen

Die Serie überlebte bei dem MGM-Streamingdienst nur zwei Staffeln.

Epix hat seine von Edward Burns produzierte Dramedynach zwei Staffeln abgesetzt, wie der US-Branchendienst ‚Variety‘ berichtet. In der Serie, die von «Der Soldat James Ryan» und dem «Public Moral»-Star Burns geschrieben, inszeniert und produziert wurde, war unter anderem Sam Vartholomeos zu sehen.Die halbstündige Serie, die in den frühen 1980er Jahren spielt, dreht sich um eine Gruppe frischgebackener College-Absolventen, die sich aufmachen, ihre Träume in Manhattan zu verwirklichen, während sie sich immer noch an die Vertrautheit ihrer Heimatstadt Long Island klammern, die zur Arbeiterklasse gehört.Die erste Staffel von «Bridge and Tunnel» feierte am 24. Januar 2021 auf dem Pay-TV-Netzwerk Premiere und bestand aus sechs Episoden. Im Juli 2021 wurde die Serie für eine zweite Staffel verlängert. Diese sechs Episoden umfassende Ausgabe wurde zwischen dem 10. Juli und dem 14. August ausgestrahlt.