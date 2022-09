Amazon gibt Epix einen neuen Namen

Vermischtes

Unter MGM+ sollen neue Inhalte veröffentlicht werden.

Epix startet ins Jahr 2023 mit einer neuen – und doch sehr vertrauten – Identität. Ab dem 15. Januar 2023 wird der MGM-eigene Pay-TV-Sender und Streaming-Anbieter den Namen seiner Muttergesellschaft übernehmen und als MGM+ bekannt sein. Damit schafft Amazon die vierte Marke in den Vereinigten Staaten: Prime Video, MGM, MGM+ und Freevee. Inwiefern der MGM-Channel in Deutschland davon betroffen sein wird, ist unklar.„Wir haben seit einiger Zeit das Gefühl, dass dies der beste Dienst ist, von dem viele Menschen noch nie gehört haben", sagt Michael Wright, der seit 2017 Präsident von Epix ist und nun als Leiter von MGM+ fungieren wird. "Abgesehen von einzelnen Sendungen wurde der Dienst noch nie vermarktet. Jetzt haben Sie diesen unglaublich starken, lauten Namen, der den Menschen etwas bedeutet. Man könnte fünf Jahre und 100 Millionen Dollar damit verbringen, eine neue Marke zu lancieren, und man hätte nicht den Markenwert, den man mit MGM erhält. Das ist wirklich eine Art Geschenk.“Wright sagt, dass das Hinzufügen eines "+" zu "MGM" ein Zeichen dafür ist, dass der Kanal zwar weiterhin ein lineares Kabelangebot haben wird, MGM+ sich aber auch als Teil von Amazons Streaming-Angebot sieht, neben Prime Video und dem werbefinanzierten Freevee."Aber wir besetzen eine Spur, die diese beiden nicht haben", sagt Wright, der auch als Präsident von MGM Scripted TV fungiert (obwohl Epix/MGM+ im Moment sein Hauptaugenmerk ist). "Wir leben in einem hybriden Raum; wir sind sowohl ein linearer als auch ein digitaler Dienst. Derzeit gibt es keine Pläne, ein Paket anzubieten, das MGM+ enthalten könnte, aber Wright merkt an, dass Epix/MGM+ bereits für Amazon Prime-Kunden als Zusatzangebot über das Amazon Channels-Angebot verfügbar ist.