«Dave»: Chloe Bennett macht mit

US-Fernsehen

In der dritten Staffel wird die Schauspielerin bei der FXX-Serie zu sehen sein.

Chloe Bennet hat für eine wiederkehrende Rolle in Staffel drei vonbei FXX unterschrieben, wie ‚Variety‘ berichtet. Bennet wird in mehreren Episoden als Robyn auftreten, eine Fotografin aus Wisconsin, die Dave auf seiner Tournee kennenlernt.Bennet ist bekannt für ihre Rolle in der ABC-Marvel-Serie «Agents of S.H.I.E.L.D», in der sie in der siebten Staffel die Rolle der Daisy "Skye" Johnson, alias Quake, spielte. Zu ihren weiteren bemerkenswerten Rollen gehören das ABC-Musikdrama «Nashville» und der Dreamworks-Animationsfilm «Everest – Ein Yeti will hoch hinaus» ► . Sie wird ihre Rolle in der kommenden Spin-off-Serie «Abominable and the Invisible City» wieder aufnehmen, die im Oktober auf Hulu anläuft.«Dave» basiert auf den realen Erfahrungen des Rappers Dave "Lil Dicky" Burd. Burd selbst spielt die Hauptrolle zusammen mit den Darstellern GaTa, Andrew Santino, Taylor Misiak, Travis Bennett und Christine Ko. Die Serie wurde bereits im Februar für eine dritte Staffel verlängert.