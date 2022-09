«Time Bandits» nennt Darsteller

US-Fernsehen

Bei der neuen Taika-Waititi-Serie spielt unter anderem Lisa Kudrow mit.

Die TV-Serievon Taika Waititi bei Apple hat ihre Hauptbesetzung gefunden. Zu der Serie gehören: Lisa Kudrow («Friends») als Penelope; Kal-El Tuck («Unseeing Evil») als Kevin; Charlyne Yi («Knocked up») als Judy; Tadhg Murphy («Conversations with Friends») als Alto; Roger Jean Nsengiyumva («Tomb Raider») als Widgit; Rune Temte («The Last Kingdom») als Bittelig; Kiera Thompson («Martyrs Lane») als Saffron; und Rachel House («Heartbreak High») als Fianna.Die zehnteilige Serie wird als "eine komödiantische Reise durch Zeit und Raum“ beschrieben „mit einer zusammengewürfelten Gruppe von Dieben und ihrem neuesten Rekruten: einem elfjährigen Geschichtsfreak (Tuck)". «Time Bandits» befand sich Berichten zufolge erstmals 2018 bei Apple in der Entwicklung, wobei Waititi 2019 an Bord kommen sollte.Waititi ist Co-Autor des Pilotfilms der Serie und wird bei den ersten beiden Episoden auch Regie führen. Er ist zusammen mit Jemaine Clement, Iain Morris und Garrett Basch sowie Handmade Films ausführender Produzent. Clement und Morris haben auch das Drehbuch zusammen mit Waititi geschrieben. «Time Bandits» wird von den Paramount Television Studios, den AC Studios von Anonymous Content und MRC Television produziert.