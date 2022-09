«ntv service»: ntv startet Verbrauchermagazin mit Bilic und Perduss

TV-News

Ab Ende Oktober werden Tamara Bilic und Ron Perduss immer werktags dem Publikum wissenswerte Tipps für den Alltag an die Hand geben. Bei der Premiere geht es darum Plastik zu vermeiden.

Der Nachrichtensender ntv hat für den 24. Oktober ein neues Verbrauchermagazin angekündigt, das von Tamara Bilic und Ron Perduss moderiert wird., so der Titel der Sendung, ist von montags bis freitags, immer um 18:35 Uhr zu sehen. Darin sollen Themenfelder behandelt werden, die in Zukunft für den Alltag für alle immer wichtiger werden. In der ersten Sendung geht es um das Thema Plastikvermeidung.„Explodierende Energiekosten oder steigende Lebensmittelpreise zeigen, wie sehr wir alle unmittelbar von den Folgen der weltweit politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen betroffen sind. «ntv service» bereitet die Themen verständlich auf und gibt als einzige werktägliche Verbrauchersendung im Privatfernsehen nützliche Tipps für das tägliche Leben“, erklärt Sonja Schwetje, Chefredakteurin ntv, Wirtschaft und Wissen bei RTL News. Sie fügt an: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Tamara Bilic und Ron Perduss zwei tolle Moderator:innen mit an Bord haben, die die Zuschauer:innen gleichermaßen sympathisch und kompetent zu den wichtigsten Verbraucherthemen auf dem Laufenden halten.“Tamara Bilic ist studierte Literatur- und Kunstwissenschaftlerin und absolvierte nach ihrem Studium ein Volontariat bei tv.berlin. Zwischen 2014 und 2018 arbeitete sie als Redakteurin bei Final Frame Content in Berlin, ehe sie 2018 als Redakteurin und Live-Reporterin zum Team RTL News im Hauptstadtstudio von ntv und RTL wechselte.Ron Perduss ist seit 2012 als Verbraucherexperte für Hörfunk, TV und Print im Einsatz. Von 2016 bis 2020 war er unter anderem als Programmchef beim Berliner Rundfunk 91.4. Seit 2020 ist er Verbraucherexperte bei 105,5 Spreeradio sowie Programmdirektor bei Antenne Thüringen und radio Top 40. Neben seiner Tätigkeit als Verbraucherexperte bei RTL News moderiert er seit 2022 den Podcast «machen oder lassen».