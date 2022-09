Jeff Bridges: Das Buch kam mir bekannt vor

Vermischtes

«The Old Man» fiel Bridges bereits vor Jahren in die Hand. Vor einiger Zeit kam das Skript zwischen seine Finger.

Basierend auf dem Roman von Thomas Perry kehrt Jeff Bridges inzum ersten Mal seit Jahrzehnten ins Fernsehen zurück. Er spielt einen pensionierten CIA-Agenten, der in eine zunehmend tödliche Katz-und-Maus-Jagd verwickelt ist. Die Produktion verzögerte sich zunächst wegen der Pandemie und dann wegen Bridges' Kampf mit Krebs und Covid-19, aber die Serie, in der auch John Lithgow aus «30 Rock» und Hiam Abbass («Succession») mitspielen, wurde schließlich im Juni auf FX ausgestrahlt und ist nun international auf Disney+ zu sehen.„Ein Freund hat mir vor Jahren ein Buch mit dem Titel «The Old Man» geschenkt. Und ich habe es nicht gelesen, meine Frau hat es gelesen. Dann wurde mir das Drehbuch zugeschickt und ich dachte: "Oh, dieser Titel kommt mir so bekannt vor." Meine Frau sagte: "Ja, das war das Buch, das Tim dir geschickt hat", und ich las das Drehbuch und sagte: ‚Oh, das ist ziemlich gut.‘ Ich habe das Buch gelesen, und es war sehr fesselnd. Und ich sagte, ich treffe mich besser mit diesen Leuten, John Steinberg und Warren Littlefield, den Produzenten und Autoren. Ich traf mich mit ihnen und sie erzählten mir, was ihnen vorschwebte, und ich war sehr fasziniert und dachte: ‚Oh, das ist etwas, wo ich einsteigen sollte.‘"Warum er lange nicht mehr beim Fernsehen war, sagte er ‚Variety‘: „Ursprünglich habe ich mich dagegen gesträubt, beim Fernsehen mitzumachen. Mein Vater, Lloyd Bridges, hatte mehrere Fernsehsendungen gemacht, und ich sah, wie frustriert er darüber war, wie schnell die Sendungen gedreht wurden und dass man nicht so viel Wert auf Details legen konnte und so weiter.“