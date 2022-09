Quotencheck

Programmplanung de luxe: Während das Format am Montag abgesetzt wurde, durfte es am Wochenende den regulären Sendeplatz behalten.

Was stellt sich ein Fernsehzuschauer unter «Das Haus am Meer» vor? Einen Liebesfilm über eine Frau, die nach der Trennung ihres Freundes ein kleines Haus an der Ostküste im US-Bundesstaat Maine bezieht und auf den Witwer Carlos stößt? Vielleicht. Bei Sat.1 war «Das Haus am Meer» eine Factual-TV-Show, die von Julia Leischik moderiert wurde.In der ersten Folge ging es um die junge Mutter Carina, die beim Rückflug aus dem Urlaub einen Herzstillstand erlitt. Nur der Einsatz einer anderen Passagierin rettete ihr das Leben. Sat.1 suchte Meike, die zwei Frauen konnten sich an diesem Ort am Meer dann wieder sehen.1,29 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten die Premiere, die auf 5,4 Prozent Marktanteil kam. Bei den Umworbenen fuhr die Sendung 0,29 Millionen Zuseher ein, mit 5,6 Prozent war es kein Garant für die Werberelevanten.In der zweiten Folge überraschte Natascha ihren Mann. Denn: Drei Jahre nach der Hochzeit führten sie im «Haus am Meer» den gemeinsamen Hochzeitstanz auf. Die beiden konnten bei der eigentlichen Hochzeit nicht rhythmisch die Beine schwingen, da ein Sportunfall dies zunichtemachte. Das war noch für 1,15 Millionen Zuschauer interessant, immerhin wurden sogar noch 4,7 Prozent Marktanteil gemessen. Aus den Werberelevanten wurden 0,24 Millionen entdeckt, die für 4,3 Prozent Marktanteil standen.Folge drei schoss aber den Vogel ab: Mit nur noch 0,09 Millionen Zuschauern erzielte man in der Zielgruppe nur 1,6 Prozent. Was war geschehen? Die Produzenten erzählten – gestreckt über zwei Stunden – wie die schwedische Familie Forssberg 1951 die sechsjährige Rosemarie aufnahm. Nach sechs Monaten musste sie zurück in die DDR. Immerhin schalteten noch 0,87 Millionen Fernsehzuschauer ein.Die letzten beiden Episoden wurden nur noch in der Nacht auf Dienstag ausgestrahlt. Um 01.23 Uhr waren 0,13 Millionen Zuschauer dabei. In der Zielgruppe erreichte «Das Haus am Meer» 0,05 Millionen und 6,2 Prozent. Eine Woche später wurden mit 0,01 Millionen jungen Zusehern nur 1,9 Prozent Marktanteil erfasst.Die erste und vermutlich letzte Staffel von «Das Haus am Meer» lockte 0,71 Millionen Zuschauer an und sicherte sich katastrophale 4,3 Prozent Marktanteil. Nur 0,14 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahre wurden verbucht, der Marktanteil belief sich auf 3,9 Prozent. Die vier Wiederholungen, die im September am Samstagvormittag liefen, erreichten 0,24 Millionen Zuseher und 3,8 Prozent. 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 2,9 Prozent.