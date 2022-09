7,5 Millionen Zuschauer sehen deutsche Niederlage gegen Ungarn

Quotennews

Freitagabends räumt das ZDF stets mit Krimiserien ab. Noch besser lief es gestern Abend mit der Übertragung der Nations-League-Partie.



Für das deutsche Team war ein Sieg am gestrigen Abend wichtig, um den Tabellenersten Ungarn von der Spitze der Gruppe abzulösen. Denn nur der Gruppensieger ist für das Final-Four-Spiel im nächsten Sommer qualifiziert. Zudem ist das Auftreten des Teams in der Nations League auch ein wichtiges Zeichen im Hinblick auf die anstehende WM und eine Generalprobe für den Bundestrainer Hansi Flick. Das Vorhaben gelang jedoch nicht und das deutsche Team unterlag dem Ungarischen mit 0:1. Das ZDF übertrug ab 20.15 Uhr einen Vorbericht, für welchen 4,52 Millionen Fernsehende bereits auf den Sender fanden. Dies entsprach hohen 19,5 Prozent. Bei den 0,99 Millionen Jüngeren kamen sehr starke 19,9 Prozent zustande.Mit dem Anstoß erhöhte sich die Reichweite auf 7,53 Millionen Menschen, was herausragende 29,7 Prozent Marktanteil bedeutete. Die 1,77 Millionen 14- bis 49-Jährigen belegten sogar überragende 30,8 Prozent des Marktes. In beiden Kategorien setzte sich die Partie so ganz nach oben auf der Tagesrangliste. Im Anschluss lief noch die Zusammenfassung von England gegen Italien, wofür 4,83 Millionen Interessenten auf dem Sender blieben. Die Quote lag weiterhin bei starken 23,7 Prozent. Die 1,18 Millionen jüngeren Fußballfans erzielten noch 24,8 Prozent.Diestartete somit erst ab 23.20 Uhr, wodurch die Zuschauerzahl mit 2,59 Millionen geringer war als in den Wochen zuvor. Dennoch kamen hohe 17,9 Prozent Marktanteil zusammen. Auch den 0,68 Millionen Jüngeren waren hervorragende 20,0 Prozent Marktanteil sicher. Dasverbesserte sich mit 1,15 Millionen Fernsehenden sogar auf akzeptable 10,9 Prozent. Bei den 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen war eine starke Sehbeteiligung von 13,9 Prozent möglich.