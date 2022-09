Noch vor Serienstart: «Interview with the Vampire» bekommt eine zweite Runde

US-Fernsehen

Die AMC-Serie wird im kommenden Jahr mit einer neuen Staffel weitergehen.

Die Seriebei AMC wurde für eine zweite Staffel verlängert. Die Verlängerung kommt noch vor der Serienpremiere am 2. Oktober. Die achtepisodige zweite Staffel wird in Europa spielen.In der Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Anne Rice basiert, spielen Jacob Anderson als Louis de Pointe du Lac, Sam Reid als Lestat de Lioncourt, Bailey Bass als Claudia und Eric Bogosian als Daniel Molloy. Rolin Jones adaptierte das Buch für das Fernsehen und fungiert als Showrunner und ausführender Produzent. Mark Johnson ist ebenfalls ausführender Produzent und beaufsichtigt die Entwicklung des Anne-Rice-Fernsehuniversums für AMC im Rahmen seines Gesamtvertrags mit AMC Studios."Der Umfang und die Breite dieser Serie und das, was Mark und Rolin abgeliefert haben, ist einfach überwältigend", sagte Dan McDermott, President of Original Programming bei AMC Networks und AMC Studios. "Sie haben die reiche und lebendige Welt von Anne Rice's Interview auf wunderbare Weise dargestellt, und wir sind unglaublich stolz darauf. Vom Aufbau der Kulissen über das Produktionsdesign bis hin zu den Kostümen – kein Detail wurde übersehen. Die herausragenden Darsteller liefern starke Leistungen, die uns emotional mit den Figuren und ihrer Menschlichkeit verbinden. Wir freuen uns darauf, das Endprodukt dieser außergewöhnlichen Anstrengung in wenigen Tagen mit dem Publikum zu teilen, und sind begeistert, dass diese Geschichte weitergehen wird. Dies ist nur der Anfang eines ganzen Universums mit fesselnden Geschichten und Charakteren, die den Geist von Anne Rices erstaunlichem Werk einfangen."