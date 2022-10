«Hot oder Schrott» legt zu - «Willkommen bei den Reimanns» lässt nach

Quotennews

VOX und Kabel Eins - beide Sender bieten in den letzten Wochen Show-Formate zum Sonntagabend. Letzte Woche war Kabel Eins besser - diese Woche VOX.

So schnell kann es manchmal gehen. Während in der letzten Woche der Start vonbei Kabel Eins vor 1,16 Millionen Zuschauern gefeiert wurde, musste sich bei VOX vor mageren 0,74 Millionen Zuschauern um dasgesorgt werden. Eine Woche später sind diese Positionen in Gänze nicht getauscht, doch holt die eine Show auf, während die andere nachlässt. Beginnend mit dem Positiven: Für VOX lohnte sich der gestrige Sonntag. Die dritte Folge des «Hot oder Schrott - Promi Spezial» konnte endlich zulegen.Mit 0,85 Millionen Zuschauern ab drei Jahren gibt es einen neuen Staffel-Rekord, auch der Marktanteil von 3,6 Prozent ist ein neuer Bestwert. Doch vor allem wird man sich bei der roten Kugel um die 6,7 Prozent aus der Zielgruppe freuen, hier kamen mit 0,38 Millionen Umworbenen ebenfalls so viele, wie in diesem Jahr noch nie zustande. Also ein Sonntags-Erfolg auf ganzer Linie. Bei Kabel Eins lief die zweite Folge von «Willkommen bei den Reimanns» hingegen weniger erfreulich ab. Doch anfangs: Die Kabel Eins-Show ist noch im Gesamten noch immer besser als die VOX-Konkurrenz, der Unterschied wurde nur dünner.Konny Reimann verlor mit 0,99 Millionen Zuschauern denkbar knapp die 1-Million-Marke, der Marktanteil sank auf 3,7 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lässt das Format mit dem Kult-Auswanderer ebenfalls nach. Hier ergaben sich 0,33 Millionen Werberelevante und damit 5,3 Prozent am entsprechenden Markt. Immerhin muss sich Kabel Eins nicht weiter um «Hot oder Schrott» Gedanken machen, ab kommender Woche setzt VOX wieder auf «Grill den Henssler».