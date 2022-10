Primetime-Check

Wie schlug sich «Fritzie – Der Himmel muss warten»? Punktete Kabel Eins mit einer weiteren Peter Giesel-Sendung?

5,62 Millionen Menschen verfolgten am Donnerstagmit dem Titel „Preis des Schweigens“, die Produktion sicherte sich 22,2 Prozent bei allen sowie 9,7 Prozent bei den jungen Zusehern. Im Anschluss hattenund2,84 beziehungsweise 2,07 Millionen Zuseher, die Marktanteile beliefen sich auf 12,7 respektive 10,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 6,5 und 8,4 Prozent Marktanteil ein.Die Doppelfolge vonwollten 2,76 und 2,59 Millionen Zuschauer sehen, die Marktanteile lagen bei 10,8 und 10,3 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte sich das ZDF schlechte 3,5 und 3,9 Prozent. Mitundwaren 3,46 und 1,94 Millionen Zuschauer gemessen wurden, es wurden 15,4 sowie 11,3 Prozent ermittelt. Bei den jungen Zusehern lief es mit 8,1 und 6,0 Prozent ordentlich.Die UEFA Europa Conference League-Parte zwischen Köln und Belgrad fuhr 2,79 sowie 2,93 Millionen Zuschauer ein, 0,70 respektive 0,69 Millionen Umworbene brachten 12,8 und 15,2 Prozent. Die Premiere vonbescherte Sat.1 1,10 Millionen Zuseher und 8,2 Prozent in der Zielgruppe. Die Free-TV-Premiere vonunterhielt 0,64 Millionen Zuschauer bei ProSieben, bei den Werberelevanten wurden 0,33 Millionen ermittelt. Es standen 6,2 Prozent Marktanteil auf der Uhr.lockte 0,52 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI, die Fernsehstation fuhr 3,5 Prozent in der Zielgruppe ein. Das Kabel Eins-Doppelundbrachte 0,73 und 0,55 Millionen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,5 sowie 5,2 Prozent erzielt. VOX setzte auf, der Spielfilm wurde von 1,23 Millionen Zusehern gesehen. Der Marktanteil bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern lag bei 8,5 Prozent.