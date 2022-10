Was taugt «Lazarus Project»?

Quotenmeter.FM

In diesem Sommer hat Sky eine neue Science-Fiction-Serie auf den Markt geworfen. Christian Lukas und Fabian Riedner haben diese gesehen.

Es gibt zahlreiche Geschichten, die Zeitschleifen thematisieren. Eine dieser jüngeren Projekte ist das Sky-Projekt «The Lazarus Project», in dem George eines Tages feststellt, dass er noch einmal die Tage durchlebt, die er bereits erduldet hat. Er ist in seinem Umfeld natürlich der Einzige, der diese Dinge wahrnimmt.Die Serie, die Sky am 16. Juni 2022, in Großbritannien veröffentlichte, hat zahlreiche gute Kritiken bekommen. Im September hat Sky Deutschland die achtteilige Serie linear ausgestrahlt. Hinter dem Projekt steckt Marco Kreuzpaintner, der den Film «Der Fall Colini» drehte und die Amazon-Serie «Beat» verantwortete.Christian Lukas und Fabian Riedner werfen auch einen Blick auf die ZDFneo-Serie «Another Monday», die ein ähnliches Thema verfolgt. Die Personen durchleben immer einen Montag und dort führt es immer zu bizarren Veränderungen. Ob die Serie eine zweite Staffel bekommt, ist allerdings noch unklar.