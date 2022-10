Comic-Laden

Das Graphic-Novel „Läuft“ ist ein ausgesprochen gelungenes Buch über die weibliche Selbstbestimmtheit und auch über Freundschaft. Die Autorinnen Lily Willams und Karen Schneemann teilten ihre Menstruation, Erfahrungen und auch Erfahrungen vieler anderer in einem Blog und klärten viele Menschen auf und gaben Hilfestellungen zu den benannten Themen. Die Autorinnen hätten sich in Ihrer Teenagerzeit solch ein Buch gewünscht, daher ist die Graphic Novel die perfekte Möglichkeit Teenagern zu vermitteln, dass die Menstruation zwar nervig ist, aber trotz allem völlig normal ist.Es geht um die Freundinnen Abby, Brit, Christina und Sasha, denn sie haben die Schnauze voll. Jedes Mal, wenn die Freundinnen auf die Schultoilette gehen, gibt es genug Binden oder Tampons in dem dafür vorgesehenen Automaten. Das Schlimmste dabei ist allerdings, dass die Lehrer und nicht mal die Schulleitung sie ernst nehmen. Alles ist wichtiger als der Tampon und Binden Automat auf der Schultoilette. Die Freundinnen beschließen daher, eine eigene Revolution auszulösen, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Leider müssen sie sich aber schnell eingestehen, dass es schwieriger ist, als gedacht. Gerade wenn es um Tabu-Themen geht, stellen viele Menschen ihre Ohren auf Durchzug. Um trotzdem Erfolg dabei zu haben, müssen die Mädels an einem Strang ziehen. Dabei wird die Freundschaft der Freundinnen auf die Probe gestellt.Gerade bei dem sensiblen Thema ist es wichtig, mit dem richtigen Maß an Humor zu arbeiten. Dies wurde wunderbar in dem Graphic Novel Läuft umgesetzt. Es geht um das Erwachsenwerden, Vorurteile, die erste Periode, Erwartungsdruck und auch über Sexismus. All dies wird auf spielerische Weise in ein Thema integriert, was alle Mädchen interessiert. Freundschaft und auch Selbstbestimmtheit. Das Buch zeigt die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens in der Pubertät, aber soll gleichzeitig auch Mut machen, denn spätestens ab der Pubertät muss sich jedes Mädchen mit ihrem Körper auseinandersetzen und seinen Körper kennenlernen. Die eine der Freundin ist unsterblich in einen Jungen verliebt, die andere beginnt ihre Sexualität zu hinterfragen - all dies sind Themen, die auch im realen Leben vorkommen können. Genau deswegen ist dieses Graphic Novel so gut durchdacht und eignet sich gerade für die Mädchen in der Pubertät.Die drei Freundinnen Abby, Brit und Christina merken schnell, dass jeder Körper anders ist und sich in der Pubertät anders schnell entwickelt und finden durch einen Periodenunfall eine neue Freundin. Sasha ist neu auf der Schule und wird wegen ihres Perioden Unfall von den "coolen" Mädchen ausgelacht. Aber sollten Frauen nicht gerade in solchen Situationen zusammenhalten?