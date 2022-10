Amazon verliert seinen Leiter der Serienentwicklung

US-Fernsehen

Marc Resteghini tritt im Zuge einer internen Umstrukturierung zurück.

Marc Resteghini, der Leiter der Serienentwicklung bei Amazon Studios, verlässt das Unternehmen im Zuge einer Umstrukturierung des Managements. Resteghini kam im Jahr 2014 zu Amazon und entwickelte unter anderem «The Marvelous Mrs Maisel» mit.Es heißt, dass Resteghini derzeit mit Amazon über einen Produktionsvertrag verhandelt, der ihn im Unternehmen hält und ihm erlaubt, in Zukunft neue Projekte zu entwickeln. Den Quellen zufolge werden die Aufgaben von Resteghini zwischen Nick Pepper, Amazons Head of Creative Content, und Laura Lancaster, Head of Series, aufgeteilt werden. Beide werden an Vernon Sanders, Amazons Leiter der Abteilung U.S./Global Television, berichten.Dies ist die größte Umstrukturierung in Amazons TV-Abteilung, seit Sanders im Oktober 2021 zum alleinigen Leiter der TV-Abteilung ernannt wurde, während sich sein ehemaliger Co-Leiter Albert Cheng mehr auf seine Aufgaben als Chief Operating Officer konzentrierte. Cheng wurde dann im September 2022 zum Vizepräsidenten von Prime Video U.S. befördert. Unter Sanders und der Chefin von Amazon Studios, Jennifer Salke, hat die Streaming-Sparte des E-Commerce-Riesen ihre Führungsriege umstrukturiert, um sich auf die Bereiche Entwicklung, Serien, IP und Talentmanagement zu konzentrieren.