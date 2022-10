Q3/22: Spotify hat 456 Millionen monatliche Nutzer

Wirtschaft

Inzwischen sorgen die Premium-Nutzer für rund 90 Prozent der Einnahmen.

Spotify konnte im dritten Quartal sowohl bei den kostenlosen als auch bei den kostenpflichtigen Angeboten mehr Nutzer gewinnen als erwartet, wobei das Unternehmen insbesondere die Stärke in Lateinamerika als Grund für die überdurchschnittliche Entwicklung angibt. Die Zahl der monatlichen Nutzer stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 456 Millionen. Das mögen zwar sehr gute Zahlen sein, aber die werbefinanzierten Umsätze, die von weit mehr als der Hälfte der Nutzer kommt, beträgt gerade einmal 385 Millionen Euro (ein Plus von 19 Prozent).Bei den Premiumabonnenten stieg das Ergebnis von 188 auf 195 Millionen Nutzer, das ist eine Verbesserung um 13 Prozent. Mit den zahlenden Abonnenten machte man etwa 2,7 Milliarden Euro Umsatz. Der Gesamtumsatz im dritten Quartal 2022 lag bei 3,04 Milliarden Euro, ein Plus von 21 Prozent. Dennoch: Das Unternehmen schrieb alleine im Juli, August und September einen Verlust von 194 Millionen Euro. Schuld daran sind steigende Personalkosten und Investitionen."Es gibt eine Menge globaler Unsicherheiten, aber unser Geschäft läuft weiterhin sehr gut auf der ganzen Welt", sagte CEO Daniel Ek in einer vorbereiteten Bemerkung zum Quartal und wagte einen Ausblick: "Wir haben noch ein Quartal in einem Jahr vor uns, das von Kriegen, einer anhaltenden Pandemie, Inflation, Unterbrechungen der Lieferkette und einer drohenden globalen Rezession geprägt war, und ich bin wirklich stolz auf alles, was wir erreicht haben, und darauf, dass wir trotz alledem genau da sind, wo wir sein wollten."