Jessie Williams checkt bei «Only Murders in the Building» ein

US-Fernsehen

Der Star des ABC-Dramas «Grey’s Anatomy» wird in der dritten Staffel zu sehen sein.

Jesse Williams wurde für die dritte Staffel vonverpflichtet. Williams wird als Dokumentarfilmer auftreten, der ein besonderes Interesse an dem Fall hat, an dem Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) und Oliver (Martin Short) arbeiten.Die Serie handelt von drei ungleichen Freunden, die im selben Gebäude in New York City wohnen und sich über ihre Liebe zu True-Crime-Geschichten zusammenschließen, als sie in einen Mordfall aus dem wahren Leben verwickelt werden und beginnen, einen eigenen Podcast aufzunehmen. In Staffel eins untersuchten sie den Tod ihres Nachbarn Tim Kono, während sie in Staffel zwei den Mord an der Vorstandsvorsitzenden ihres Hauses, Bunny Folger (Jayne Houdyshell), aufklären mussten. Neben Williams, Gomez, Martin und Short ist in Staffel drei auch Paul Rudd zu sehen.Williams ist vor allem durch seine Hauptrolle als Dr. Jackson Avery in zwölf Staffeln von ABCs «Grey's Anatomy» bekannt. Zu seinen weiteren bekannten Rollen gehören «The Cabin in the Woods», «Little Fires Everywhere», «Brooklyn's Finest» und «Secret Headquarters».