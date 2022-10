Sucht Comedy Central einen externen Moderator?

US-Fernsehen

Die «Daily Show» endet, vermutlich wird man ohne interne Lösung auskommen.

Nur noch wenige Wochen wird Trevor Noah die «Daily Show» bei Comedy Central ausgestrahlt. Das Paramount-Global-Network Comedy Central könnte sich nach einem Moderator umsehen, der sich mit politischer Comedy auskennt, oder einfach nach jemandem, der die Kluft zwischen Hollywood und Washington überbrückt hat.Leute wie Samantha Bee, die ehemalige «Daily Show»-Korrespondentin, die später ihre eigene aktuelle Comedy-Show auf TBS von Warner Bros. Discovery moderierte (die erst im Juli dieses Jahres eingestellt wurde), oder Kal Penn, der Schauspieler, der in der Obama-Regierung tätig war und eine kurzlebige Late-Night-Show auf Disneys Freeform moderierte, könnten die Erfahrung haben, die Comedy Central sucht.Noah überraschte die Zuschauer und die Mitarbeiter der Sendung Ende September, als er im Studio erklärte, dass er die Sendung, die er von Stewart geerbt hatte, verlassen wolle. "Ich habe die ganze Zeit über all das nachgedacht, was wir durchgemacht haben", sagte der Moderator bei seiner Enthüllung. "Die Trump-Präsidentschaft, die Pandemie, einfach die Reise, noch mehr Pandemie und ich habe erkannt, dass nach sieben Jahren meine Zeit abgelaufen ist."