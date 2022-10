«Britt  Der Talk» bricht an Tag zwei völlig ein

Quotennews

Am Montag und Dienstag war stattdessen das Format «Wer weiß denn sowas?» mehrfach gefragt.

Sechs Prozent zum Auftakt am Montag, am Dienstag waren beinur noch 3,5 Prozent Marktanteil drin. Sat.1 erreichte in der 16.00 Uhr-Stunde lediglich 60.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahre. Beim Gesamtpublikum ging es von 0,50 auf 0,35 Millionen Zuseher abwärts. Nach dem «Frühstücksfernsehen» kam die Vortagswiederholung immerhin auf 0,07 und 8,0 Prozent. Das mag zwar über dem Senderschnitt liegen, Sat.1 schaufelt sich aber sein Grab.(0,34 Millionen) enttäuschte um 18.00 Uhr mit 2,6 Prozent in der Zielgruppe,(0,40 Millionen) floppte mit 2,1 Prozent.Die Spielshowwar gleich mehrfach im Programm von Das Erste vertreten, da am Montag und Dienstag ein 25-Stunden-Marathon produziert wurde. Die zwei Montagsfolgen, die ab 18.00 Uhr an den Start gingen, verzeichneten 3,16 und 3,24 Millionen Zuschauer und sicherten sich 18,3 und 14,9 Prozent. Beim jungen Publikum waren 10,5 und 9,5 Prozent Marktanteil drin.Die fünfte Folge, die um 23.55 Uhr auf Sendung ging, erzielte 0,71 Millionen Zuschauer und 9,4 Prozent. Mit 0,13 Millionen jungen Menschen erreichte man 7,7 Prozent. Am Dienstag um 11.15 Uhr schauten 0,82 Millionen Zuschauer vorbei, die Marktanteile beliefen sich auf 15,6 Prozent bei allen sowie fantastischen 13,8 Prozent bei den jungen Menschen. Um 17.15 Uhr gab es dann noch zwei weitere Ausgaben im Ersten zu sehen, die auf 1,74 und 3,05 Millionen kamen und beim Zielpublikum 6,8 und 10,4 Prozent holte. Alle anderen Ausgaben wurden in der ARD Mediathek gesendet.