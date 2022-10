DC Studios: James Gunn und Peter Safran geben Ausblick

Kino-News

Die beiden Männer sollen in den kommenden Jahren die DC Studios von Warner Bros. Discovery leiten.

"Alles, was mir wichtig ist, ist, dass ich, wenn ich ein Projekt annehme, sagen muss: Das ist etwas, das mich für die nächsten zwei bis drei Jahre begeistern und erfreuen wird... Ich will mich nicht langweilen", sagte James Gunn, der mit Peter Safran die kreative Abteilung von DC Comics, einer Warner-Bros.-Discovery-Tochter, leiten wird.Gunn und Safran sind nun Co-Vorsitzende und Chief Executive Officer von DC Studios, wo sie die kreative Leitung des Arsenals an Comic-Bösewichten und -Helden in Film, Fernsehen, Streaming, Animation und darüber hinaus kontrollieren werden. Die Aufgabe ist gewaltig und der Erfolg ist trotz der beeindruckenden Lebensläufe von Gunn und Safran alles andere als sicher. Die beiden werden neue Wege finden müssen, um mit Marvel zu konkurrieren, dem Studio, das Gunn auf die A-Liste katapultiert und den Goldstandard für Filmuniversen geschaffen hat, während sie gleichzeitig Wege finden müssen, um die Kosten zu kontrollieren, während die Muttergesellschaft von DC, Warner Bros. Discovery, sich zunehmend darauf konzentriert, das Budget einzuhalten.Die Gespräche mit Gunn und Safran begannen Insidern zufolge im Sommer und überschnitten sich mit den Gesprächen, die das Studio mit dem erfolgreichen Produzenten Dan Lin führte. Gunn und Safran gehören inzwischen zu den mächtigsten Persönlichkeiten Hollywoods.