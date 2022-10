«Arkham Asylum»-Spin-off mit neuem Showrunner

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen haben sich den Schöpfer von «The Staircase» geschnappt.

Die «The Batman»-Spin-off-Serie über Arkham Asylum bei HBO Max hat Antonio Campos als neuen Drehbuchautor engagiert. Insider sagen auch, dass Campos bei der Serie Regie führen und als Showrunner/Executive Producer fungieren wird, sollte seine Version der Serie letztendlich umgesetzt werden.Obwohl Matt Reeves zuvor gesagt hatte, dass sich die ursprünglich geplante Gotham-Polizeiserie "irgendwie weiterentwickelt" hat zu dem, was jetzt die Arkham-Asylum-Serie ist, sagt eine Person, die mit der Situation vertraut ist, nun, dass die beiden in der Tat völlig getrennt sind und dass die Gotham-Polizeiserie in der Entwicklung bleibt.Reeves wird die Serie Arkham Asylum unter seinem Label 6th & Idaho zusammen mit Daniel Pipski und Adam Kassan produzieren. Dylan Clark wird ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein, während Rafi Crohn von 6th & Idaho als Co-Executive Producer fungiert. Warner Bros. Television ist das Studio. Reeves steht derzeit unter einem Gesamtvertrag bei WBTV.