ABC startet australische Factual-Show

US-Fernsehen

Der Fernsehsender wird noch vor Weihnachten «The Parent Test» auf Sendung schicken.

Im Anschluss an das Fernsehspecial «Beauty and the Beast: A 30th Celebration» wird es bei ABC trashig. Die US-Fernsehstation sendet am Donnerstag, den 15. Dezember, um 22.00 Uhr den Pilot von, bei dem Erziehungsberechtigte auf Herz und Nieren geprüft werden. Das Format kommt aus Australien.Comedian Ali Wentworth moderiert «The Parent Test» und führt die Gespräche mit den Eltern an der Seite von Dr. Adolph Brown (Spitzname "Doc Brown"), einem Lehrer und klinischen Psychologen, der als Erziehungsexperte für die Sendung fungiert. "Ich hoffe, dass die Sendung eine landesweite Diskussion darüber anstößt, wie wir unsere Kinder erziehen", sagt Wentworth. "Ich glaube, die Pandemie hat alle alten Vorstellungen von Erziehung über den Haufen geworfen. Dinge wie Bildschirme und soziale Medien, für die man vor der Pandemie vielleicht eine Regel hatte. Aber dann wollte man, dass sich die Kinder verbunden fühlen, und ließ sie viel länger am Bildschirm sitzen, als man es sonst getan hätte. Ich glaube auch, dass die jüngeren Generationen eine echte Krise der psychischen Gesundheit erleben, die wir noch nicht einmal erkannt haben, dass wir noch nicht einmal die Daten dazu gesammelt haben".Brown fügt hinzu: "Ich war daran interessiert, an einer Show mitzuwirken, die Herz und Humor hat, aber auch eine gewisse Brisanz aufweist. Ich dachte, es würde einen großen Mehrwert bieten und ein konstruktives Gespräch über unsere wertvollsten menschlichen Ressourcen, unsere Kinder, ermöglichen."Eureka Prods. steht hinter der Show, die auf dem australischen Erfolgsformat «Parental Guidance» basiert (das dort auf Nine Network ausgestrahlt wird). Chris Culvenor, Paul Franklin, Eden Gaha und David Tibballs sind ausführende Produzenten, Charles Wachter ist Showrunner und ausführender Produzent und Brian Smith ist Regisseur und ausführender Produzent.