«Krümelmonsters Foodie Truck»: RTL startet neue Kinderkochshow mit Steffen Henssler

TV-News

Die neue Sendung wird im kommenden Frühjahr bei RTL+ und Super RTL ausgestrahlt.

„Elmo, Grobi und vor allem Krümelmonster, das waren prägende Figuren meiner Kindheit. Jetzt mit ihnen zusammen im Foodie Truck zu stehen – ein Kindheitstraum wird wahr“, zeigt sich Fernsehkoch Steffen Henssler euphorisch. Er spielt damit nicht auf sein VOX-Format «Mälzer und Henssler liefern ab» an, sondern auf die neue Kinderkoch-Show, die ab Frühjahr 2023 beim Streamingdienst RTL+ und beim Kindersender Super RTL ihre Premiere feiern wird. Geplant sind insgesamt 13 Folgen, in denen neben Henssler und dem Krümelmonster auch erstmals im deutschen Fernsehen die Koch-Puppe Gonger zu sehen sein wird.Koch Gonger interessiert sich für alles rund ums Thema Ernährung und fragt die Basics ab. Darunter fallen beispielsweise Fragen, wie, wann und wo was heranwächst, wie man Zutaten abwiegt, oder wie man welche Lebensmittel lagert. Experte Steffen Henssler teilt mit den Gonger und Krümelmonster, seinen prominenten Gästen und den kleinen Zuschauern vor dem Fernseher sein Wissen über Lebensmittel und ihre Zubereitung. Dabei sollen auch leckere Gerichte gekocht, gebacken und gebrutzelt werden. Darüber hinaus fahren Gonger und Krümelmonster mit ihrem Truck zur Recherche an einen besonderen Ort, etwa in einen Schrebergarten oder zur freiwilligen Feuerwehr.Die Kochshow «Foodie Truck» wird gemeinsam mit RTL+ und Super RTL sowie Sesame Workshop, die gemeinnützige Bildungsorganisation, die hinter dem globalen Erfolg von «Sesame Street» steht, von der MoveMe GmbH exklusiv für den deutschen Markt produziert.„Es macht uns sehr stolz, dass wir nach «Sesame Street’s Mecha Builders» nun ein weiteres Format aus dem Hause Sesame Workshop präsentieren und vermarkten dürfen. Puppen wie das Krümelmonster sind schon seit Jahrzehnten feste Größen im Kinderfernsehen. Es ist für uns etwas ganz Besonderes, die Charaktere der «Sesame Street» nun der nächsten Generation vorstellen zu können“, erklärt Super RTL Geschäftsführer Thorsten Braun.„Wir freuen uns sehr, mit RTL+ und Super RTL die Show «Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler» umzusetzen“, fügt Stefan Kastenmüller, General Manager Europe des Sesame Workshop, an und sagt weiterhin: „Themen, die für Kinder und Familien wichtig sind, wurden schon immer von Sesame Workshop aufgegriffen und in einer unterhaltsamen und zeitgemäßen Weise vermittelt. Bei «Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler» geht es um nachhaltige Ernährung und darum, den Kindern früh ein Bewusstsein für gesunde Lebensmittel näher zu bringen.“