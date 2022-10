Zwei neue Dokusoaps laufen bei RTLZWEI auf durchwachsenem Niveau an

Quotennews

Der Staffelstart ließ noch Luft nach oben. Parallel dazu tat sich auch «VOX Inside», trotz einer Steigerung gegenüber der Vorwoche, weiterhin schwer.



Bei RTLZWEI prämierte gestern die neue Dokusoap. Jede Folge präsentiert Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes eine Familie, die ihr gesamtes Hab und Gut neu ordnet und somit auch ihr altes Leben neu sortieren will. Die erste Episode begleitete Sandra und Heiko bei dieser Mission. Mit acht Kindern hatte sich im Reihenhaus in Köln so einiges angesammelt. 0,50 Millionen Fernsehende schalteten zum Auftakt ein, was einem akzeptablen Marktanteil von 1,9 Prozent entsprach. Die 0,24 Millionen Jüngeren landeten bei einer passablen Quote von 3,8 Prozent.Der Sender startete am gestrigen Abend nicht nur eins, sondern gleich zwei neue Formate. Im Anschluss ging es beium das Umgestalten einzelner Zimmer. Diese Aufgabe übernehmen jedoch gute Freunde der Bewohner, die tatkräftige Unterstützung von Handwerkern und Innendesignern erhalten. Auch wenn die Reichweite nun auf 0,47 Millionen Menschen sank, hielt man sich weiterhin bei 1,9 Prozent. Auch die 0,23 Millionen verbleibenden Umworbenen stagnierten bei 3,8 Prozent Marktanteil.Die Reportagreihe bei VOX stand heute unter dem Motto. Tatsächlich war es mit 0,66 Millionen Fernsehenden auf dem Gesamtmarkt die bisher gefragteste Ausgabe. Der Marktanteil erhöhte sich so von zuletzt mageren 2,2 auf weiterhin ernüchternde 2,6 Prozent. Auch die 0,28 Millionen Werberelevanten waren mit einer mäßigen Sehbeteiligung von 4,6 Prozent besser aufgestellt als noch in der Vorwoche.