«Die große Terra X-Show» kann nicht mit dem Drama im Ersten mithalten

Quotennews

Das Erste startete bereits mit einem «Brennpunkt» erfolgreich in den Abend und erzählte dann die Geschichte von «Ramstein – Das durchstoßene Herz».



Das Wissensmagazin «Terra X» feiert in diesem Jahr bereits 40. Geburtstag. Das war natürlich der perfekte Anlass, um einen tiefen Blick in die Archive zu werfen und unterhaltsame Fragen fürzu entwerfen, die sich rund um Wissenschaft, Geschichte, Mysterien und die Tierwelt drehen. Als prominente Rategäste waren Collien Ulmen-Fernandes, Moritz Bleibtreu, Henning Baum und Ute Lemper am Start. Mai Thi Nguyen-Kim, Andreas Kieling und Harald Lesch waren hingegen als Experten zu Gast.Zuletzt lief das Format Mitte Juni vor 3,07 Millionen Fernsehenden, was knapp überdurchschnittlichen 14,9 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,37 Millionen Jüngeren wurden gute 8,4 Prozent gemessen. Auf dem Gesamtmarkt kletterte die Reichweite mit der gestrigen Ausgabe auf 3,27 Millionen Menschen, dennoch fiel der Marktanteil auf passable 12,6 Prozent. Bei den 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde mit akzeptablen 5,7 Prozent ein neuer Tiefstwert für das Format verbucht. Ab 22.15 Uhr wurde derverliehen, was jedoch nur 1,28 Millionen Interessente anlockte und so zu einem schwachen Wert von 6,7 Prozent führte. Die 0,21 Millionen jüngeren Zuschauer blieben ebenfalls bei mageren 4,3 Prozent hängen.Das Erste erhielt für denviel Aufmerksamkeit und kam so bei 4,57 Millionen Fernsehenden auf hohe 17,5 Prozent. Auch bei den 0,74 Millionen Jüngeren wurden starke 12,0 Prozent gemessen. Das Dramafolgte mit 3,47 Millionen Neugierigen und einer guten Quote von 13,5 Prozent. Bei den 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährigen war weiterhin eine solide Sehbeteiligung von 7,4 Prozent möglich.