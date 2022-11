Moritz Führmann: Heiner trifft auf seine achtbeinige Urangst

Interview

Am Samstag ist der gebürtige Hesse in «Harter Brocken» zu sehen. Wir sprachen unter anderem über Reiseziele.

Für einen Schauspieler liegt die Antwort nahe: der Planwagen hatte am Rhein halt gemacht...Mir hat das „Spiel im Spiel“ wahnsinnig Spaß gemacht. Und da ich gut über mich lachen kann, hat mir das Selbstreferenzielle viel Freude gemacht.Ich habe das große Glück, ganz unterschiedlich besetzt zu werden. Und im Laufe der Jahre sind künstlerische Beziehungen entstanden, wodurch es möglich ist, sich von Arbeit zu Arbeit immer besser kennenzulernen und miteinander noch weiter zu gehen und Neues auszuprobieren.Diesmal trifft Heiner auf seine achtbeinige Urangst. Das hat mir als Schauspieler auch einiges abverlangt. Darüberhinaus kommen die Freunde Frank Koops und Heiner aus ihrer Komfortzone raus und müssen sich durch die Harz-Wildnis schlagen...Der Wald ist beständig im Wandel. Und das macht für mich auch den Reiz des Harzes aus. Überall sprießt es gerade wieder neu, nachdem der Borkenkäfer und kürzlich die Brände das alte Holz geholt haben.Klar waren wir auch privat schon dort. Toll war der Besuch im Weltkulturerbe Grube Samson in Sankt Andreasberg, wo Hans-Günther Scherf, unser Schöckinger-Wirt „Toni“ aus dem Brocken, persönlich in die Tiefe führt. Darüberhinaus sind wir mit großer Freude am Matthias-Schmidt-Berg Mountainbike und am Wurmberg Monsterroller gefahren. Und nicht zu verpassen: die Historische Schmalspur-Brockenbahn.Auf jeden Fall. Die Sankt-Andreasberger, oder Kuckucks, wie sie im Harz genannt werden, sind total offen und unterstützen die Dreharbeiten tatkräftig. Und viele Kleindarsteller drehen schon zum wiederholten Mal bei uns mit.Wissen Sie, die Quote ist von so Vielem abhängig, wenn dann aber Zuschauer auf mich zukommen und begeistert berichten, wie sehr ihnen der Film gefallen hat, dann bin ich happy.