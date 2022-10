«Nancy Drew» endet demnächst

US-Fernsehen

Die vierte Staffel des Formates wird dann auch die letzte sein.

Die kommende vierte Staffel der-Serie von The CW wird die letzte sein. Ein Starttermin wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Das Teenager-Mystery-Drama feierte 2019 seine Premiere und folgt Nancy (Kennedy McMann), die in ihrer verwunschenen Heimatstadt Horseshoe Bay, Maine, Rätsel löst – sowohl irdische als auch übernatürliche. Scott Wolf, Leah Lewis, Maddison Jaizani, Tunji Kasim, Alex Saxon und Riley Smith spielen ebenfalls mit.Noga Landau und Melinda Hsu Taylor fungieren als Showrunner und sind neben Josh Schwartz, Stephanie Savage, Lis Rowinski, Alex Taub, Larry Teng und S. Lily Hui auch ausführende Produzenten. CBS Studios produziert in Zusammenarbeit mit Schwartz und Savages Fake Empire."Wir sind so geehrt und stolz, «Nancy Drews» ikonische Entschlossenheit, Individualität und Widerstandsfähigkeit in einer jahrelangen Zusammenarbeit mit unglaublichen kreativen Talenten vor der Kamera, hinter den Kulissen und bei unseren Studio- und Netzwerkpartnern zum Leben erweckt zu haben", so Landau und Taylor in einer Erklärung."Unsere Herzen sind voller Dankbarkeit, weil wir wissen, dass wir dieses Kapitel mit Intention, Inklusivität und Freundlichkeit zu Ende bringen können – und natürlich mit vielen detektivischen Wendungen, übernatürlichen Schrecken und einer sich kreuzenden Romanze auf dem Weg", so die Showrunner weiter. "Wir sind vor allem unserer wunderbaren Fangemeinde zu Dank verpflichtet, deren Verbundenheit mit unseren Themen und Geschichten uns die Welt bedeutet hat. Staffel 4 wird eine würdige und eindrucksvolle Belohnung für ihre anhaltende Liebe und Unterstützung sein."