Manou Lubowski muss mit Klöschen einschlafen

Eine neue Fortsetzung von «Hui Buh» bringt Warner Bros. ins Kino. Wir sprachen mit dem Schauspieler über seine Arbeit.

Das Echo war in der Tat durchweg positiv, was vielleicht auch daran lag, dass der Kuss zwischen Emilio Sakraya und mir sehr überraschend für alle kam.Ich spiele das böseste aller bösen Hexenbücher, das Necronomicon.Das war für mich sehr ungewohnt, dass ich mich nicht wirklich bewegen durfte, sondern wirklich nur mit der Stimme und extremer Gesichtsakrobatik arbeiten konnte. Ich wurde die ganze Zeit mit einer Helmkamera bei den Szenen gefilmt und meine Mimik wurde nachträglich mit Computertechnik auf das „Buch“ übertragenIch gehe davon aus, dass die Kinos offen bleiben, nur denke ich, dass bei einer höheren Inzidenz Sicherheitskonzepte wieder eingeführt werdenIch hatte sehr viel Spaß bei den Dreharbeiten, da die Rolle auch leicht komödiantisch angelegt ist, aber von uns dreien war nur Rick am richtigen Set, Bully und ich sind ja quasi animiert worden und waren daher nicht am Set sondern in speziellen Studios.Es ist auf jeden Fall einfacher geworden, ältere Filme, aber auch neue ansehen zu können, da man ja keine DVDS extra kaufen muss, sondern mit nem Klick ganze Bibliotheken abrufen kannIch bin schon lange Fan von Bastian und war auch Fan der Serie. Wer Bastian kennt, weiß, dass die Serie nicht wirklich weit entfernt ist von der Realität.Es ist jedes Mal eine große Freude meine Mitdetektive zu sehen und in mein Alter Ego zu schlüpfen. Wir sehen uns allerdings auch nur 5 bis 6 Mal im Jahr.Ich finde das großartig, lustigerweise hört sich meine Freundin auch die Geschichten an, so dass ich auch öfter mit den Geschichten einschlafe (muss)«Lucifer» habe ich in der Tat auch öfter selbst angesehen, da ich den Charakter und die Art von «Lucifer» sehr unterhaltsam finde.