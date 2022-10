CNN-Chef warnt vor Mitarbeiterentlassungen

US-Fernsehen

Bei Warner Bros. Discovery soll weiter gespart werden, Chris Licht glaubt auch an Entlassungen in seinem Haus.

CNN steht vor einer Ära "spürbarer Veränderungen", warnte Chris Licht, der Chef des Nachrichtensenders, in einem neuen Memo und deutete an, dass Entlassungen und eine Umstrukturierung bevorstehen könnten, da die Muttergesellschaft des Senders ein unsichereres wirtschaftliches Klima vorfindet."Es gibt eine weit verbreitete Besorgnis über die globalen Wirtschaftsaussichten, und wir müssen dieses Risiko in unsere langfristige Planung einbeziehen", sagte Chris Licht, der Vorsitzende und CEO des Unternehmens, das sich im Besitz von Warner Bros. befindet. "All dies zusammen wird spürbare Veränderungen für diese Organisation bedeuten. Das ist per Definition beunruhigend. Diese Veränderungen werden nicht einfach sein, weil sie Menschen, Budgets und Projekte betreffen werden.""Wir werden bei diesem Prozess strategisch vorgehen und die Auswirkungen auf unsere Hauptnachrichtenredaktion und den Digitalbereich minimieren, die beide bereits intelligente Veränderungen vorgenommen haben", so Licht. "Lassen Sie mich klar sagen: Ich werde nicht zulassen, dass diese Veränderungen unsere Position als weltweit führende Nachrichtenquelle beeinträchtigen, und wir werden weiterhin in Wachstumsbereiche investieren. Wenn wir diesen Prozess abschließen, wird CNN immer noch die größte und angesehenste Nachrichtenorganisation der Welt sein. Wir werden weiterhin über jede Geschichte berichten, überall und zu jeder Zeit – mit mehr Ressourcen als jeder andere. Punkt."