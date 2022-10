Rundschau

Die zweite Staffel von «White Lotus» startet mit starken Geschichten, Disney bringt die «Die Geschichte der Jedi» online. Und Giullermo del Toro sollte künftig wieder selbst Hand anlegen.

«White Lotus» (ab 31. Oktober bei Sky)

«Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities» (seit 28. Oktober bei Netflix)

«Geschichte der Jedi» (seit 26. Oktober bei Disney+)

«WM der Schande» (seit 8. Oktober in der ARD Mediathek)

«Rheingold» (seit 27. Oktober im Kino)

Ein Urlaub im Paradies: die Hölle auf Erden. In der zweiten Staffel der bissigen Satireserie besuchen neue und bekannte Gäste ein Luxusresort auf Sizilien. Von Comedy-Profi Mike White.In dieser markerschütternden und visuell eindrucksvollen Horroranthologie von Guillermo del Toro entfalten sich bizarre Albtraumszenarien in acht schaurigen Geschichten.Dies ist eine Anthologie von sechs Kurzfilmen. Die Animationsserie beleuchtet wichtige Momente im Leben der bei den Fans beliebten Charaktere Ahsoka Tano und des Jedi-Lords Count Dooku, der sich in einen Sith-Lord verwandelt hat, und zeigt ihre jeweiligen Wege zu Heldentum und Schurkerei.Die Doku-Serie widmet sich aus unterschiedlichen thematischen Blickwinkeln unter anderem den undurchsichtigen Vergabepraktiken der FIFA, den menschenunwürdigen Bedingungen der Gastarbeiter und der politischen Strategie, die Katar mit der WM verfolgt. «Sport inside» spricht mit international führenden Experten und Whistleblowern, die über die WM-Vorbereitungen Katars und ihre Erfahrungen mit der FIFA sprechen. Darunter sind Lise Klaveness, die Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes, die Human Rights Watch-Direktorin Minky Worden und der ehemalige FIFA-Mediendirektor Guido Tognoni.Xatars Weg vom Ghetto an die Spitze der Musik-Charts ist so dramatisch wie abenteuerlich: Aus der Hölle eines irakischen Gefängnisses kommt Giwar Hajabi Mitte der 1980er-Jahre als kleiner Junge mit seiner Familie nach Deutschland und landet ganz unten. Möglichkeiten gibt es, aber Hindernisse noch viel mehr. Vom Kleinkriminellen zum Großdealer geht es ganz schnell. Bis eine Ladung verloren geht. Um beim Kartell seine Schulden zu begleichen, plant Giwar einen legendären Goldraub.