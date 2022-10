FX ernennt zwei neue Co-Chefs

US-Fernsehen

Nick Grad und Gina Balian werden zu Co-Präsidenten von FX Entertainment.

Mehr Aufgaben für Nick Grad und Gina Balian: Die beiden wurden zu den neuen Co-Präsidenten von FX Entertainment ernannt. Das Duo war zuvor Co-Präsidenten für Originalprogramme bei FX Entertainment, wobei Balian im Jahr 2019 neben Grad in diese Rolle aufgestiegen ist. Zur gleichen Zeit wurde Eric Schrier in die damals neu geschaffene Rolle des Präsidenten von FX Entertainment befördert, aber Schrier verließ FX im September, um Präsident der Disney Television Studios und Business Operations für Disney General Entertainment zu werden.Mit ihren neuen Aufgaben werden Balian und Grad weiterhin die Entwicklung und die laufenden Serien bei FX beaufsichtigen, während sie gleichzeitig die Aufsicht über die Besetzung, die Produktion und die geschäftlichen Angelegenheiten von FX Content und FX Productions erhalten. Die Position des President of Original Programming wird nun gestrichen. Sie berichten weiterhin an John Landgraf, den Vorsitzenden von FX Content und FX Productions."Gina und Nick sind zwei der talentiertesten, respektiertesten und vertrauenswürdigsten kreativen Führungskräfte in der Branche, und ihre Erfolgsbilanz bei der Identifizierung und Entwicklung von hochgelobten, preisgekrönten Erfolgsserien ist unbestritten", sagte Landgraf. "Sie haben eine wesentliche Rolle für den Erfolg und das Wachstum von FX gespielt, indem sie ein hervorragendes Team aufgebaut haben, und es beruhigt mich sehr zu wissen, dass sie mit ihren zusammen 30 Jahren Erfahrung bei FX auch in Zukunft ein Anker für kreative Stabilität, furchtlose Risikobereitschaft und Exzellenz für die Marke FX sein werden".