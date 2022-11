ID bringt Football-Mord-Reihe zurück

US-Fernsehen

Am späten Mittwochabend werden neue Geschichten erzählt, die am Spielfeldrand von Amerikas liebster Sportart passierten.

Diesen November kehrt IDs Erfolgsreihemit weiteren dunklen und tödlichen Fällen zurück, die mit Amerikas heiligem Zeitvertreib zu tun haben, dem Lokal-Football. Aufbauend auf der ersten Staffel werfen die neuen Episoden einen Blick auf die schockierenden und tragischen Fälle von Täuschung, Besessenheit und Mord, die Städte im ganzen Land umgeben, in denen Football die Gemeinden zusammenhält.„«Murder under the Friday Night Lights» war in den vergangenen zwei Jahren die meistgesehene Erstausstrahlungsserie bei ID und hat einen unglaublichen ersten Eindruck bei unserem Publikum hinterlassen", so Jason Sarlanis, President of Crime and Investigative Content, Linear and Streaming. "Mit dieser neuen Staffel werden wir unseren Zuschauern weiterhin einen Einblick in Fälle geben, die sich mit kleinstädtischen High-School-Football-Programmen befassen, und wir haben die Serie auch erweitert, um zu erkennen, dass dieser amerikanische Zeitvertreib das ganze Land betrifft, egal ob es sich um High-School-, College- oder Profiteams handelt." Lion Television US produziert die Reportage-Reihe.Die in dieser Staffel vorgestellten Fälle reichen vom geheimen Leben eines beliebten Highschool-Trainers, das zu seiner grausamen Ermordung führte, über den erschütternden Tod des Denver Bronco-Stars Darrent Williams bis hin zum teuflischen Fall eines Serientäters, der während der bedeutendsten Saison von Joe Paterno und Penn State Football ein aufsteigender Star war, um nur einige zu nennen. Die neue Staffel wird nicht nur zeigen, wie diese Teams ganze Mannschaften und Sportprogramme auf den Kopf gestellt haben, sondern auch, wie sie ganze Gemeinschaften auseinandergerissen haben.