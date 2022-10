«Servant» startet Mitte Januar

US-Fernsehen

Die vierte Staffel wird auch gleichzeitig das Ende einläuten. Wöchentlich gibt es neue Folgen.

Der Streamingdienst AppleTV+ gab bekannt, dass die Fernsehserieab Freitag, den 13. Januar 2023, in die vierte und letzte Staffel geht. Hinter der Serie steckt der erfahrene Produzent M. Night Shyamalan. Der Apfelkonzern wird jeden Freitag eine neue Folge veröffentlichen, sodass das Ende auf dem 17. März terminiert wurde.Nach dem Finale der dritten Staffel bringt die vierte Staffel das letzte Kapitel der Turner-Geschichte zu einem dramatischen und emotionalen Abschluss. Leannes Krieg mit der Kirche der Nieder-Heiligen spitzt sich zu und bedroht die Spruce Street, die Stadt Philadelphia und die Welt darüber hinaus. Währenddessen muss sich die zerrüttete Familie Turner nicht nur mit der zunehmenden Bedrohung durch Leanne auseinandersetzen, sondern auch mit der Gewissheit, dass Dorothy erwacht. Während das Backsteinhaus der Familie Turner weiter zerfällt, werden endlich Fragen beantwortet: Wer ist Leanne Grayson und wer ist das Kind in ihrem Haus?Regie in der Abschlussstaffel führen M. Night Shyamalan, Ishana Night Shyamalan, Carlo Mirabella-Davis, Dylan Holmes, Celine Held & Logan George, Kitty Green, Nimrod Antal sowie Veronika Franz & Severin Fiala. Autoren der Staffel sind Ishana Night Shyamalan, Alyssa Clark, Laura Marks, Devin Conroy, Henry Chaisson, Amy Louise Johnson und Kara Lee Corthon. «Servant» ist eine Produktion von Blinding Edge und Escape Artists. Die Serie wurde von dem BAFTA-nominierten ausführenden Produzenten und Autoren Tony Basgallop entwickelt.