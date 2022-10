Hollywood lockert einige Hygiene-Maßnahmen

US-Fernsehen

Grundsätzlich bleiben allerdings die Corona-Bestimmungen bis zum 31. Januar 2023 bestehen.

Hollywoods große Studios und Gewerkschaften haben sich darauf geeinigt, die Covid-Produktionsprotokolle bis Ende Januar zu verlängern, wobei einige der strengsten Anforderungen in Gebieten mit sehr niedrigen Fallzahlen gelockert werden."Die Vereinbarung behält den vielschichtigen Ansatz bei, der die Industrie seit kurz nach Ausbruch der Pandemie sicher arbeiten lässt", so SAG-AFTRA, DGA, IATSE und andere Gewerkschaften in einer am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung. "Die Verlängerung hält an den Kernprotokollen fest, erlaubt aber kleinere Änderungen, die die verbesserten Bedingungen in den meisten Bereichen widerspiegeln. Darüber hinaus gewährt die Vereinbarung erneut eine Reserve von sechs zusätzlichen Krankheitstagen, was die kürzere Laufzeit dieser Verlängerung widerspiegelt."Die Verlängerung gibt Arbeitgebern die Möglichkeit, einige der strengsten Regeln in Bereichen mit niedrigen Covid-Raten zu lockern. Die "strengsten Protokolle" werden für Produktionen in "jedem Großstadtgebiet oder Landkreis mit 14 oder mehr Covid-19-Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner" ausgelöst. "In allen Fällen werden die gesamten strengeren Protokolle wieder eingeführt, wenn es über den Winter zu einer Covid-19-Welle kommt", so die Gewerkschaften.