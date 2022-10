«Mario Barth deckt auf» freut sich über 400.000 neue Zuschauer

Quotennews

Gegenüber den Vorwochen erfuhr das Format einen gewaltigen Zulauf an Interessenten.



Wie schon in den vergangenen beiden Wochen setzte RTL auf die Comedysendungund fuhr somit zuletzt auch gute Resultate ein. Gestern kamen nun jedoch 400.000 Fernsehende dazu, was zu einem Publikum von 2,31 Millionen Menschen führte. Mit hohen 9,1 Prozent war der Marktanteil so groß wie seit April 2021 nicht mehr. Auch die 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährigen erhöhten die Quote von zuletzt guten 10,4 auf nun überzeugende 13,1 Prozent.Beimussten sich die Kandidaten gestern mit Naturküche auskennen. Es mussten leckere Löffel mit typischen Zutaten auf dem Wald, der Wiese, der Berglandschaft oder der Küste kreiert werden. Gastjurorin Sophia Rudolph brachte später die Geheimzutaten Topinambur, Macadamianuss und Kräuterseitling mit. In der Vorwoche waren 1,14 Millionen Fernsehenden auf den bisherigen Staffeltiefstwert von 5,0 Prozent zurückgefallen. Die 0,54 Millionen Umworbenen steigerten sich hingegen auf eine hohe Quote von 9,6 Prozent.Diese Woche fanden sich 1,18 Millionen Neugierige in Sat.1 ein, wodurch sich der Marktanteil leicht auf solide 5,1 Prozent erhöhte. Bei den 0,53 Millionen Jüngeren ging es mit einer überzeugenden Sehbeteiligung von 9,4 Prozent hingegen ein kleines Stück abwärts. Weiter ging es mit dem Spezial, wofür noch 0,45 Millionen Zuschauer auf dem Sender blieben. Damit lag der Marktanteil bei einem akzeptablen Wert von 3,9 Prozent. Bei den 0,13 Millionen Werberelevanten musste sich der Sender mit mäßigen 4,8 Prozent Marktanteil zufriedengeben.