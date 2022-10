DFB-Pokal: Zwei Bundesliga-Duelle und Hessen-Derby im Free-TV

TV-News

Erstmals wird die Runde der letzten 16 über zwei Wochen gestreckt. ARD und ZDF übertragen insgesamt drei Partien im Free-TV, darunter wieder der FC Bayern München.

Am vergangenen Sonntag fand die Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal statt und brachte einige verheißungsvolle Paarungen hervor. Während es mit dem Spiel zwischen dem FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf ein reines Zweitliga-Duell gibt, wurden auch vier Bundesligaduelle gelost. Der DFB hat nun die genauen Termine für die Spiele bekannt gegeben und in diesem Zuge auch veröffentlicht, welche Spiele im Free-TV bei Das Erste und im ZDF zu sehen sein werden. Dabei kommt es zu einem Novum: Erstmals werden alle acht Spiele über vier Tage verteilt nacheinander ausgetragen. Das heißt, das erste Spiel wird am 31. Januar 2023 um 18:00 Uhr angepfiffen, während die letzte der acht Begegnungen acht Tage später, am 8. Februar, um 20:45 Uhr angestoßen wird.Während am 31. Januar beide Spiele (Paderborn gegen Stuttgart und Union Berlin gegen Wolfsburg) exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky im zu sehen sein werden, überträgt Das Erste am 1. Februar ab 20:45 Uhr das Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München. Am Dienstag, den 7. Februar, folgt ebenfalls im Ersten das hessischen Nachbarschaftsduell zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98.Auch das ZDF darf erneut eine Begegnung der dritten Pokalrunde übertragen. Der Mainzer Sender zeigt das Revierderby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund, das am Mittwoch, den 8. Februar, um 20:45 Uhr gespielt wird. Somit laufen alle Vorabendspiele – Leipzig gegen Hoffenheim (1. Februar), Sandhausen gegen Freiburg (7. Februar), Nürnberg gegen Düsseldorf (8. Februar) – exklusiv bei Sky. Der Bezahlsender zeigt neben den Öffentlich-Rechtlichen auch die Abendspiele. Das Erste zeigt derweil im Anschluss an die Live-Übertragung Zusammenfassungen des jeweils vorherigen 18-Uhr-Spiels.