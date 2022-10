«Industry» macht keine Pause

US-Fernsehen

HBO setzt die Serie schon bald mit neuen Folgen fort.

wurde bei HBO für Staffel drei verlängert. Die britische Serie, die eine Koproduktion mit der BBC ist, beendete ihre zweite Staffel am 19. September. Zum Cast der Serie gehören: Myha'la Herrold, Marisa Abela, Harry Lawtey, David Jonsson, Ken Leung, Conor MacNeill, Alex Alomar Akpobome, Indy Lewis, Katrine de Candole, Jay Duplass, Sonny Poon Tip, Adam Levy, Sarah Parish, Nicholas Bishop, Sagar Radia, Mark Dexter und Caoilfhionn Dunne.Im Mittelpunkt der Serie steht das Londoner Büro der fiktiven internationalen Bank Pierpoint & Co. Sie folgt einer Gruppe von frischgebackenen Hochschulabsolventen und nun jungen Bankern, die versuchen, sich in der ultrakompetitiven Welt der Hochfinanz über Wasser zu halten."«Industry» hat in der zweiten Staffel einen neuen Höhepunkt erreicht und seinen Status als Kassenschlager mit einer fesselnden Geschichte, vielschichtigen Charakteren, einem halsbrecherischen Tempo und scharfen Beobachtungen über die heutige Dynamik am Arbeitsplatz gefestigt", so Kathleen McCaffrey, Senior Vice President von HBO Programming. "Wir sind unglaublich stolz auf das, was Mickey und Konrad, Jami O'Brien, Jane Tranter und das Team von Bad Wolf, zusammen mit unserer gesamten Besetzung und Crew, erreicht haben. Wir könnten uns nicht mehr darauf freuen, unsere Reise mit ihnen in der dritten Staffel fortzusetzen."