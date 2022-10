Claudia Wenzel schaut wieder bei «In aller Freundschaft» vorbei

Quotennews

Wird Dr. Rolf Kaminksi, verkörpert durch Udo Schenk, verrückt? Oder könnte sein Tumor zurückgekommen sein?

Demnächst steht ein großes Jubiläum an:wird bald 1.000 Folgen alt. In der 992. Ausgabe der Serie musste Dr. Kaminksi (Udo Schenk) immer wieder seltsame Überraschungen erleben. Vor ihm tauchte immer wieder Vera Bader auf, die eigentlich in einer Einrichtung für Demenz sein sollte. Die von Claudia Wenzel verkörperte Figur kehrte mit einem Gastauftritt zurück. Die Folge, die um 21.05 Uhr gesendet wurde, erzielte 4,12 Millionen Zuschauer und 15,4 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,48 Millionen und 7,2 Prozent Marktanteil gemessen.lief im Vorfeld mit tollen Werten. Die Folge „Herzversagen“, in der Sabine Postel und Herbert Knaup die Hauptrolle übernahmen, verfolgten 4,80 Millionen Zuschauer. Das Buch von Thorsten Näter erreichte 17,1 Prozent Marktanteil. Die Regiearbeit von Torsten Wacker sahen 0,56 Millionen junge Menschen, die Produktion vom Norddeutschen Rundfunk und vom Rundfunk Berlin-Brandenburg kam auf 8,4 Prozent.Um 18.50 Uhr verfolgten 2,68 Millionen Zuschauer eine neue Folge von. Die Serie vom Südwestrundfunk (SWR) mit dem Titel „Die Tatortreinigerin“ ließen sich 11,9 Prozent der Menschen nicht entgehen. Das Werk von Michael Gantenberg, das von Florian Schnell umgesetzt wurde, kam auf nur 4,9 Prozent beim jungen Publikum. 0,21 Millionen Zuschauer wurden ermittelt.