Primetime-Check

Wie schlug sich «Navy CIS» bei Sat.1? Punktete das ZDF mit einer Doku über Horst Lichter?

undverfolgten am Dienstagabend 4,80 und 4,12 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 17,1 sowie 15,4 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 8,4 respektive 7,2 Prozent Marktanteil. Mitundholte man 2,27 sowie 1,93 Millionen ein, die Marktanteile bewegten sich bei 9,8 und 10,5 Prozent. Blickt man zu den 14- bis 49-Jährigen, lassen sich 4,3 und 7,3 Prozent Marktanteil ablesen.beinhaltete die Dokumentation „Horst Lichter: Mein Herz, mein Motor – Schicksal, Hoffnung, Heilung“, die 1,62 Millionen Menschen anschauten und auf 5,8 sowie 3,8 Prozent Marktanteil kam.undsicherten sich im Anschluss 1,51 sowie 2,70 Millionen und erzielten 5,6 respektive 11,3 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren den Sendungen 4,9 und 7,5 Prozent sicher.RTL toppte das Ergebnis mit, 3,85 Millionen Zuschauer waren dabei und 15,2 Prozent wurden in der Zielgruppe eingefahren. Bei ProSieben verfolgten 1,42 Millionen Zuschauer, bei den Werberelevanten waren 17,2 Prozent möglich. Eine neue-Ausgabe sahen 0,98 Millionen Zuseher bei VOX, die Sendung kam auf 7,0 Prozent.undbrachten 1,33 und 1,32 Millionen Menschen zu Sat.1, in der Zielgruppe waren 5,7 und 5,0 Prozent drin.Bei RTLZWEI glaubte man an, das sich 0,62 Millionen Zuschauer anschauten. Bei den Umworbenen fuhr man 4,5 Prozent Marktanteil ein. Die Filmeundbrachten 0,85 und 0,44 Millionen Zuschauer bei Kabel Eins zum Lachen, die Zielgruppen-Marktanteile beliefen sich auf 5,3 und 4,9 Prozent.