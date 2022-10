«Star Wars»: Yaddle gecastet

US-Fernsehen

In der Animationsserie «The Tales of the Jedi» steht nun der Sprecher fest.

Die kommende Animationsserievon Dave Filoni besteht aus sechs Episoden, in denen die Jedi-Charaktere aus der Zeit der Prequel-Trilogie im Mittelpunkt stehen: Ahsoka Tano und Count Dooku. Neben Ron Howard werden auch Schauspieler aus der Ära der «Star Wars»-Filme wie Liam Neeson und Ashley Eckstein, die Ahsoka in der Zeichentrickserie «Clone Wars» verkörperte, der Serie ihre Stimmen leihen. Howards Yaddle-Charakter trat kurz im Jedi-Rat in «Star Wars: Die dunkle Bedrohung» auf.Die Schauspielerin Bryce Dallas Howard hat auf Twitter einen ersten Blick auf ihren Charakter in der kommenden Disney+-Serie «Tales of the Jedi» geworfen, einer Anthologieserie, die auf dem «Star Wars»-Franchise basiert. Die «Jurassic World»-Darstellerin wird Yaddle spielen, eine weibliche Version der Spezies, von der der ikonische Charakter Yoda abstammt, der auch in der Prequel-Trilogie des Franchise auftauchte."Meet Yaddle in «Tales of the Jedi» - voiceed by me", heißt es in ihrem Tweet zu ihrer bevorstehenden Sprechrolle. Es ist so wenig über die «Star Wars»-Spezies bekannt, die die mächtigen Jedis erschafft, vielleicht wird Yaddle endlich einige Geheimnisse über diese Welt enthüllen?